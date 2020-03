Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Verletzte bei Wendemanöver

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Baumheide - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam am Mittwoch, 18.03.2020, um 16:21 Uhr, in Baumheide. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 51-Jähriger aus dem Kreis Herford mit seinem BMW die Straße Am Wellbach aus Richtung Eckendorfer Straße kommend und beabsichtige nach ca. 150m an der Einmündung zur Bertha-von-Suttner-Straße mittels "U-Turn" zu wenden, um seine Fahrt in Gegenrichtung fortzusetzen. Ein ihm nachfolgender, 31-jähriger Fahrer eines SUV (ebenfalls ein BMW) aus dem Kreis Gütersloh fuhr während des Wendemanövers in die Fahrerseite des Wendenden. Bei dem Zusammenstoß wurde der 51-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Bielefeld mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Verunfallte wurde nach notärztlicher Versorgung einem städtischen Krankenhaus zugeführt. Es besteht Lebensgefahr. Der 31-Jährige und zwei weitere Insassen des SUV wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls einem städtischen Krankenhaus zugeführt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugführers. Dies ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße Am Wellbach gesperrt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell