Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal -Rollerdiebstahl-

FrankenthalFrankenthal (ots)

In der Nacht zum Freitag, zwischen 19:00 Uhr und 06:50 Uhr, wird in Frankenthal in der Hildenbrandstraße ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

