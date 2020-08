Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Schönecken (ots)

In der Zeit von Samstag, 22.08.2020, 11:30 Uhr bis Montag, 24.08.2020, 07:45 Uhr wurde in Schönecken in der Schlenckerstraße ein am Straßenrand geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zur genaueren Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

