Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Maschinen aus Neubauten

Salmtal und Landscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, den 24.08.2020, 20:30 Uhr und Dienstag, den 25.08.2020, 08:00 Uhr wurden von einer Baustelle in einem Wohnhaus in Salmtal in der Straße Vor den Gruben mehrere Arbeitsgeräte entwendet. In der Nacht darauf suchten bislang unbekannte Täter einen fast bezugsfertigen Neubau in der Tränkgasse in Landscheid auf und stahlen dort verschiedene Maschinen. Es wurden Gerätschaften, u.a. mehrere Akkuschrauber und Winkelschleifer, im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise zu den Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260 oder per Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.

