Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am 25.08.2020 stellte eine Pkw-Fahrerin zwischen 16:10 und 16:30 Uhr, ihren schwarzen Audi A6 in der hinteren Parkreihe des Parkplatzes der ROFU-Kinderland-Filiale in der Saarstraße in Bitburg ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte bemerkte sie einen Schaden am Kotflügel hinten links. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850, in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



