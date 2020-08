Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Aufbruch von Opferstöcken in der Kirche

Bad Bertrich (ots)

Vermutlich in den Abendstunden des 25.08.2020 haben unbekannte Täter erfolglos versucht, die Opferstöcke der katholischen Kirche in Bad Bertrich aufzubrechen. Die Spendenbehälter wurden hierdurch stark beschädigt. Wer hat an diesem Tag verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich der Kirche festgestellt? Zeugenhinweise zur Sache erbittet die Polizei Zell unter Tel.: 06542-98670

