Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen Pkw-Knacker fest

Münster (ots)

Polizisten nahmen Mittwochabend (25.3., 23.20 Uhr) an der Dammstraße einen 33-jährigen Autoaufbrecher fest. Ein aufmerksamer Zeuge hörte ein Glasklirren auf der Straße. Er beobachtete, wie sich der Täter durch eine zerstörte Scheibe in ein Auto lehnte und dieses durchwühlte. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten entdeckten den 33-Jährigen in der Nähe und nahmen ihn fest. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass insgesamt vier Autos in dem Bereich aufgebrochen und beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Dieb keine Beute gemacht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

