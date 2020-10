Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal -Verkehrsunfallflucht -weißer Porsche gesucht -

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am Freitag, gegen 10:50 Uhr, wird in der Erzberger Straße in Frankenthal durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Fahrzeugführer beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt. Während der Zeuge kurzzeitig die Unfallstelle verlässt um die Polizei zu informieren, entfernen sich der Unfallverursacher und das durch ihn beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle.

Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Porsche, älteres Modell der Reihen 911 oder 964 handeln. Dieser dürfte wahrscheinlich an der Frontstoßstange beschädigt worden sein. Der Halter des gesuchten Porsche wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

