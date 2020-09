Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung - Roadpol Safety Days

PASt Ruchheim (ots)

Im Rahmen der Roadpol Safety Days wurde am 17.09.2020 zwischen 10:30 und 16:00 Uhr durch die PASt Ruchheim eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Provida-Fahrzeug durchgeführt. Hierbei wurden neben Verstößen gegen das Überholverbot vier Geschwindigkeitsverstöße, davon einer mit drohendem Fahrverbot, festgestellt. Durch den Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurde am Nachmittag und den frühen Abendstunden des gleichen Tages zwischen 15:00 und 20:00 Uhr im Baustellenbereich der A650 eine mobile Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei ergab sich eine erschreckende Beanstandungsquote von ca. 30%. Von 3383 gemessenen Fahrzeugführer/innen missachteten 1002 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. 259 Fahrer*innen davon müssen mit einem Bußgeldbescheid und mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen, in 25 Fällen kommt ein mindestens einmonatiges Fahrverbot hinzu. Trauriger Spitzenreiter der Messung: 142 km/h.

