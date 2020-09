Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchenfigur durch Kerzenflammen beschädigt

Am 17.09.2020 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde in der Kirche St. Peter und Paul in Geinsheim die Kirchenfigur des Taufbeckens durch brennende Kerzen in der Grundsubstanz beschädigt. Die Kerzen wurden so an die Figur gestellt, dass Brandschäden durch die Flammen entstanden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

