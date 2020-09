Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall geflüchtet; Zeugen gesucht.

Deidesheim (ots)

Rund 2.500, --EUR Sachschaden an einem schwarzen 1er BMW verursacht und sich nicht darum gekümmert, hat am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Deidesheim. Der BMW stand nahe der Kreuzung Weinbergstraße und Obere Hofstückstraße am Fahrbahnrand. Zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr muss ich der Unfall zugetragen haben, so der Halter des Fahrzeugs. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



