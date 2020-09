Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollen im Rahmen der Road-Pol-Safty-Days

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der Aktion Road-Pol-Safty-Days wurde durch die Zentralen Verkehrsdienste der PD Neustadt, am Mittwoch, d. 16.09.2020, im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung das Hauptaugenmerk auf die vielbefahrenen Bundesstraßen im Präsidialbereich gelegt. Am Vormittag wurde im Zeitraum 06:30 - 13:00 Uhr auf der B9, Gem. Römerberg, zwischen Schwegenheim und Speyer der mit 100 km/h beschränkte Bereich gemessen. 7947 Fahrzeuge befuhren die B 9 in Fahrtrichtung Speyer, wobei 992 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. 125 Fahrer/innen müssen mit einem Eintrag in das Zentrale Verkehrsregister rechnen. Auf sieben Fahrzeugführer/innen kommt zusätzlich ein Fahrverbot hinzu. Spitze waren 158 km/h. Am Nachmittag wurde zwischen 14:00 Uhr und 21:15 Uhr die B 10 zwischen Landau und Pirmasens mit zwei Messfahrzeugen aufgesucht. In Fahrtrichtung Landau, im Bereich Albersweiler passierten 4062 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 678 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. 132 Autofahrer*innen müssen mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro rechnen. Zweimal wird ein Fahrverbot verhängt werden. Der "Spitzenreiter" hierbei war mit 160 km/h, hier ist die Toleranz bereits abgezogen, unterwegs. In Fahrtrichtung Pirmasens, im Gemarkungsbereich Landau, wurde etwas gesitteter gefahren. Hier wurden "nur" 435 Fahrzeuge abgelichtet - davon jedoch 98 im Anzeigenbereich. Es war eine Beanstandungsquote von 10 % zu verzeichnen. Hier dürfen die 90 % der regelkonformen Kraftfahrzeugführer gelobt werden. Das schnellste Fahrzeug war mit 141 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell