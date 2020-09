Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Das hätte schlimmer ausgehen können

Ruppertsberg/B271 (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver verleiten, ließ sich der Fahrer eines Ford am Donnertagabend gegen 18 Uhr auf der B271 Gemarkung Rupperstsberg. In Richtung Bad Dürkheim war er unterwegs, als der 83-Jährige Südpfälzer zum Überholen eines Seat Ateca ansetzte und erst spät realisierte, dass ihm ein Auto entgegenkommt. Beim Bremsen und Wiedereinscheren kam es zum Unfall mit dem Seat. Der entgegenkommende BMW musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden wird mit 3.000, --EUR beziffert. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

