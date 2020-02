Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Kundgebung vor dem Steinkohlekraftwerk Datteln 4

Recklinghausen (ots)

Für Sonntag, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, meldete eine Privatperson vor dem Kraftwerk Datteln 4 eine Kundgebung unter dem Thema "Dem Rad in die Speichen fallen (Dietrich Bonhoeffer) Mahnwache für Grundrechte gegen polizeiliche Übergriffe und Proteste gegen Datteln IV" an. Der Anmelder rechnete nach eigenen Angaben mit 300 Teilnehmern. Die Kundgebung begann, wie angekündigt, gegen 15 Uhr und endete gegen 16.15 Uhr. In der Spitze nahmen an der Veranstaltung bis zu 120 Personen teil. Es wurden Redebeiträge abgehalten. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

