Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Jugendliche überfallen 15-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 13.25 Uhr, gingen drei mit Sturmhauben maskierte Täter einen 15-jährigen Bottroper auf der Hardenbergstraße von hinten an und schlugen auf ihn ein. Sie nahmen ihm Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr ab und flüchteten. Bei der Flucht zogen sie ihre Sturmhauben vom Kopf. Hierbei erkannte der 15-Jährige einen ihm bekannten 16-Jährigen Wuppertaler. Der 16-Jährige stellte sich kurze Zeit später auf der Wache und wurde festgenommen. Seine beiden Mittäter sind bislang unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

