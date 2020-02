Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte Täter zerstechen an Autos die Reifen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht zu Freitag auf der Salentinstraße und auf der Schöneberger Straße an Autos mit einem spitzen Gegenstand die Reifen. Aktuell liegen zwei Anzeigen vor. An beiden Autos wurden alle vier Reifen zerstochen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell