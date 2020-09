Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen - Marihuana sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.09.2020 gegen 00:05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt auf einem Parkplatz in der Nähe des Ordenswaldes in Neustadt ein Auto welches mit drei Personen besetzt war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte starker Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeuges festgestellt werden. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass der 20-jährigen Fahrer aus Neustadt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten mehrere Marihuanablüten aufgefunden werden. Da auch keiner der Mitfahrer das Fahrzeug führen konnte, war die Fahrt der drei Personen an dieser Stelle beendet und das Fahrzeug blieb vor Ort stehen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Cannabis. Die beiden Mitfahrer erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

