Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autobahnpolizei beteiligt sich an den Roadpol Safety Days

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim beteiligte sich am 17.09.2020 an den Roadpol Safety Days, die vom 16.09.20 bis zum 22.09.20 stattfinden und überwachte mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug die Autobahnen Rund um Ludwigshafen. Hierbei wurden neben mehreren Geschwindigkeitsverstößen, auch Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt. Der gravierendste Verstoß an diesem Tag, war die Geschwindigkeitsüberschreitung von 55 km/h, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h im Baustellenbereich der BAB 6, Höhe Frankenthal. Den 50-jährigen Fahrer erwartet nun neben dem Bußgeld noch ein 1-monatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Maxdorfer Str. 85

67071 Ludwigshafen

PK König



Telefon: 06237/933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell