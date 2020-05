POL-KI: 200518.3 Kiel: Rotlicht allein genügte nicht (Folgemeldung)

Polizeidirektion Kiel

Beinahe untergegangen, aber dennoch erwähnenswert: Die gleiche Streifenwagenbesatzung, die Sonntagnachmittag einen 31 Jahre alten Radfahrer, der mit 30 Gramm Marihuana auf einem gestohlenen Fahrrad über eine rote Ampel fuhr, beobachtete, war wenige Stunden zuvor bereits in ähnlicher Weise erfolgreich. Diesmal war ein telefonierender Rollerfahrer der Grund der Kontrolle.

Der 27-Jährige fiel den Polizisten des 1. Reviers gegen 14:30 Uhr auf seinem Kleinkraftrad in der Prinz-Heinrich-Straße auf. Offenbar unbeeindruckt von den Beamten telefonierte der Mann während der Fahrt, die ihn über die Fördestraße bis zum Kontrollort in der Straße Dorf in Pries führte.

Dem Anschein nach stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten zudem eine geringe Menge Marihuana bei ihm sicher. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Diesen musste er bereits 2015 abgeben - wegen Führens eines KFZ unter Einfluss berauschender Mittel.

Matthias Arends

