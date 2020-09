Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weggerollt...

Haßloch (ots)

...ist am Donnerstag (17. September 2020) gegen 17 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Haßloch das Auto einer Frau aus dem Kreis Kaiserslautern. Die 62-jährige versäumte es beim Automatikgetriebe die Stellung "P" (Parkstellung) zu wählen. Der Golf machte sich selbständig und rollte auf die Straße, wo er einen vorbeifahrenden Polo touchiert. Den Schaden schätzt die Polizei Haßloch auf 1.500, --EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



