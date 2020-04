Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Taschenlampe und Fernglas aus Mercedes gestohlen

Kleve (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag (19. April 2020) verschafften sich unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren Zugang zu einer grauen Mercedes B-Klasse, die in einer Tiefgarage an der Turmstraße abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem ein Fernglas und eine Taschenlampe aus dem Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

