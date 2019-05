Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Discounter/ Ladendieb mit Cannabis im Angebot

Iserlohn (ots)

Ein 50-jähriger Iserlohner hat am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Westfalenstraße randaliert. Er schrie zunächst in dem Laden herum. Als ein Verkäufer versuchte, ihn zu beruhigen, griff der 50-Jährige ihn an und griff ihm an den Hals. Er drohte dem 24-jährigen Verkäufer, ihm die Beine zu brechen. Mehrere Mitarbeiter brachten den Angreifer gemeinsam zu Boden und hielten ihn dort fest bis zum Eintreffen der Polizei. Bei dem Kampf ging eine Brille eines Mitarbeiters kaputt. Den verdutzten Polizeibeamten erklärte sich der alkoholisierte Mann mit der Frage: "Hätte ich meine Waffe ziehen sollen?". Die Polizei stellte bei ihm Fotos mit diversen Waffen sicher. Er versuchte, die Polizeibeamten anzuspucken. Die nahmen in zunächst mit zur Wache. Dort wurde er von einer Ärztin untersucht und vom Ordnungsamt zwangseingewiesen.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes erwischte am Mittwochnachmittag einen Ladendieb. Als die Polizei den 18-jährigen Iserlohner durchsuchte, kam nicht nur eine geklaute Zigarettenschachtel ans Tageslicht, sondern auch 18 Tütchen Cannabis. Der Mann gestand frei, dass er das Rauschgift verkaufe, um sich "nebenbei" etwas zu verdienen. Der Marktbetreiber erstattete Anzeige wegen des Ladendiebstahls. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen des illegalen Handels mit Cannabis.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis