Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Gebüsch/ Bedrohung mit Messer und Maske/ Einbruch in Pkw

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen hat die Polizei aus einer Kleingartenanlage Am Willigloh zwei mutmaßliche Einbrecher aus den Büschen gezogen. Zeugen hatten die beiden jungen Männer kurz nach 3 Uhr beobachtet und die Polizei angerufen. Als die Tatverdächtigen die Polizei bemerkten, versuchten sie zu fliehen. Ein 18-jähriger Lüdenscheider mit Kuhfuß und Taschenlampe konnte um 3.24 Uhr gestellt werden. Er wurde ins Gewahrsam der Polizeiwache transportiert. Sein mutmaßlicher Komplize hielt sich noch über eine Stunde in einem Gebüsch versteckt, bis er sich durch Geräusche verriet. Der 17-Jährige hatte sich auf der Flucht leicht verletzt. Die Polizei übergab ihn am Morgen der Mutter. Die Polizei dokumentierte Einbruchspuren an zwei Lauben. Bis dato hatten die jungen Männer nur eine Tabakdose nebst Zubehör erbeutet.

Mit Küchenmesser und Scream-Maske haben am Mittwochabend zwei Männer die Mitarbeiter eines Autohandels an der Kölner Straße bedroht. Ein 25-jähriger Lüdenscheider erschien mit einem Küchenmesser in dem Laden. Er habe noch "eine Rechnung offen", soll er gesagt haben. Ein 22-jähriger Lüdenscheider schaute gleichzeitig mit einer Scream-Maste über dem Kopf von außen in das Büro. Einer der Bedrohten wählte sofort den Notruf. Die beiden anderen Männer verschwanden. Die Polizei fand die angetrunkenen Männer in Tatortnähe. Der 22-Jährige versuchte zu fliehen und wurde vorläufig festgenommen. Der 25-Jährige kam schwankend auf die Beamten zu und ließ sich ohne Widerstand fixieren. In einem Pkw, der in der Nähe wartete, saßen zwei weitere Männer, die augenscheinlich zu dem Duo gehörten. Die Polizei stellte in dem Pkw einen leicht abgehobelten Holzstock sicher. Von den beiden Tatverdächtigen wurden Blutproben genommen. Die Polizei geht von einem andauernden Konflikt aus, der in dieser Bedrohung gipfelte.

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde an der Glatzer Straße in einen weißen Kia Sportage eingebrochen. Der Dieb nahm ein mobiles Navigationsgerät, eine Brille, einen USB-Adaper und das Bordwerkzeug zur Reifenreparatur aus dem Kofferraum an sich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell