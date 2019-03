Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Achtung, Taschendiebe

Neumünster (ots)

190312-1-pdnms Achtung, Taschendiebe

Neumünster. Rund 30 Fälle von Diebstählen aus (Hand-) Taschen registrierte die Kripo Neumünster seit Jahresbeginn in Neumünster. Dabei handelt es sich um Diebstähle in Discountmärkten, in Einkaufszentren, aber auch auf dem Wochenmarkt. Der oder die Diebe haben es auf Geldbörsen abgesehen und stehlen diese in einem unaufmerksamen Moment oder lenken das Opfer auch ab während der Komplize in die Tasche greift. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei vor einigen Tagen einen 40-jährigen Neumünsteraner ermitteln, der dringend tatverdächtig ist. Die Beamten gehen aber davon aus, dass es weitere Täter gibt und bittet um besondere Sensibilität, aber auch um sachdienliche Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen macht, informiert die Polizei bitte unter 110. Die Polizei rät: Geldbörsen und Wertsachen gehören in verschlossene Innentaschen. Lassen Sie Handtaschen nicht unbeaufsichtigt beispielsweise in Einkaufswagen liegen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie an dem Tag voraussichtlich benötigen. Weitere Tipps erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell