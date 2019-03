Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Einbruch in Pfandhaus

Neumünster (ots)

190308-2-pdnms Einbruch in Pfandhaus

Neumünster. Bislang unbekannte Täter brachen vergangene Nacht (08.03.19, gegen 02.20 Uhr) am Kuhberg in ein Pfandhaus ein. Durch Einschlagen der Türscheibe gelangten sie in die Räume und stahlen dort vermutlich Schmuck. Kurz darauf flüchteten sie zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden in Bahnhofsnähe vier Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren angetroffen und kontrolliert. Die Kriminalpolizei prüft gegenwärtig, ob ein Tatverdacht erhärtet werden kann. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450.

