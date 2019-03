Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: L 49

Bordesholm

Kreis RD-ECK - L 49 durch Diesel verschmutzt

L 49 / Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

190307-2-pdnms L 49 durch Diesel verschmutzt

L 49 / Bordesholm / Kreis RD-ECK. Die L 49 ist zurzeit zwischen Groß Buchwald und Bordesholm in Fahrtrichtung Bordesholm einseitig gesperrt. Grund ist eine ausgeprägte Dieselspur. Die Straßenmeisterei hat ein Spezialreinigungsfahrzeug angefordert, das die Reinigung der Fahrbahn etwa mit Schrittgeschwindigkeit durchführt. Die Polizei in Bordesholm wurde gegen 12.30 Uhr (07.03.19) alarmiert und konnte den Verursacher, einen Lastwagen mit schadhaftem Tank, in Bordesholm ausfindig machen. In der Gegenrichtung, Richtung Groß Buchwald, fließt der Verkehr an der Gefahrenstelle vorbei. Die Reinigungsarbeiten werden möglicherweise noch bis nach 18 Uhr andauern.

Sönke Hinrichs

