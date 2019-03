Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Achtung, Betrüger am Telefon!

Eckernförde (ots)

190306-2-pdnms Achtung, Betrüger am Telefon!

Eckernförde. Versuchte Betrügereien gegen ältere Mitbürger reißen leider nicht ab. Der Kriminalpolizei Eckernförde wurden Dienstag (05.03.19) drei und heute (06.03.19) fünf Fälle von versuchten Betrugstaten am Telefon angezeigt. Während es sich am Dienstag um angebliche Unfälle handelte, für die schnell Bargeld benötigt wurde, waren es heute wieder falsche Polizeibeamte, die wegen angeblicher Gefahr eines Einbruchs Informationen zur Vermögenssituation oder dem Vorhandensein von Bargeld, Schmuck oder eines Tresors sammelten. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Die älteren Damen und Herren durchschauten die Masche sofort und beendeten das Telefonat. Zu einer Schädigung kam es nicht. Die Polizei rät: Sprechen Sie mit Fremden nicht über Ihre persönliche oder gar finanzielle Situation. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Jüngere Angehörige werden gebeten, Senioren zu sensibilisieren und vor der Abzocke zu warnen. Bei Bedarf rufen Sie die echte Polizei über 110!

