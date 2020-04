Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Verkehrsunfall/ Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Weeze (ots)

Am Donnerstagabend (16. April 2020) gegen 18.10 Uhr missachtete eine 19-jährige Weezerin, die mit ihrem Rad die Straße Alte Bahn befuhr und den Hülmer Deich überqueren wollte, die Vorfahrt eines Mercedes Sprinter. Der 49-jährige Fahrer des Sprinters fuhr den Hülmer Deich in Richtung Hülm, als die 19-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Autofahrer aus Goch konnte durch eine Vollbremsung schlimmeres verhindern, aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. (as)

