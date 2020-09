Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Elektromarkt - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es bei einem Elektromarkt in der Straße "Hohenaspen" zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten über das Dach in das Gebäude einzudringen, was allerdings misslang. Anschließen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Mühlhausen, unter der Telefonnummer 06222-665850, oder beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

