Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt wegen Öl-Spur

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der K4217 auf Höhe zur Einmündung in die verlängerte Hauptstraße. Eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin verlor ab dem Ortseingang Angelbachtal Öl und fuhr trotzdem auf die B39 auf, ehe sie auf die K4271 bog um in die verlängerte Hauptstraße einzufahren. An dieser Stelle verlor die Autofahrerin das meiste Öl, woraufhin ein 56-jähriger Motorradfahrer kurz darauf wegen der Ölspur stürzte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden des Motorrads beläuft sich auf rund 500EUR.

