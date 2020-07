Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Hewingsen - Auf dem Dach gelandet

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, gegen 03:00 Uhr, kam es auf der Bittinger Straße zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Ense war mit seinem VW Golf auf der Landstraße unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache, kam sein Auto von der Straße ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war der Mann verhaltensauffällig. Die Polizisten stellten bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (lü)

