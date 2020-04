Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, 21.20 Uhr, befuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Lüdinghausen mit seinem Auto die Ermener Straße (L 810) in Lüdinghausen aus Richtung Nordkirchen kommend. An der Kreuzung Ermener Str./Selmer Straße wollte er die Kreuzung in Fahrtrichtung geradeaus überqueren. Dabei kollidierte der Autofahrer mit einer vorfahrtberechtigen 17 Jahre alten Motorrollerfahrerin aus Selm, die zusammen mit ihrer 15 Jahre alten Beifahrerin die Selmer Straße (L 835) von Selm kommend in Richtung Lüdinhausen befuhr. Beide Personen, die mit dem Roller unterwegs waren, wurden schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

