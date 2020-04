Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße /Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine Plastikkette über die Fahrbahn der Lindenstraße gespannt. Bei der Kette handelt es sich um eine rot/weiße Kette aus Plastikgliedern an der ein gelbes Schild "Durchfahrt verboten" angebebracht war. Diese war jeweils am Straßenrand an einer Mülltonne befestigt und zwischen den Tonnen über die Straße gespannt. Ein Autofahrer befuhr um kurz vor 3 Uhr die Lindenstraße und erkannte die Kette zu spät. Die Kette zerriss und am Auto des Coesfelders entstand ein Sachschaden. Zeugen, sowie der Besitzer der Kette, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

