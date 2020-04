Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/Betrunken Auto in den Graben gefahren

Coesfeld (ots)

Ein kaputtes Auto ist das Resultat der Trunkenheitsfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin aus Nottuln. Sie befuhr in der Nacht zu Montag die Weseler Straße in Bösensell in Fahrtrichtung Appelhülsen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie gegen 2 Uhr aufgrund ihres Alkoholpegels nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Bei dem Unfall blieb die 19-Jährige unverletzt. Auf der Wache in Lüdinghausen wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten der Nottulnerin die Weiterfahrt und haben ihren Führerschein sichergestellt. Auf die Frau kommt zudem ein Strafverfahren zu.

