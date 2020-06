Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, Karsau: Nach Randale Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag kam es zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung beim Fischerverein in Karsau. Unbekannte traten ein Element des Holzzaunes ein, der als Abtrennung zum Fußweg dient. Immer wieder wird diese Örtlichkeit am Rhein von ungebetenen Gästen heimgesucht, um zu feiern oder Unfug zu treiben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623/74040 in Verbindung zu setzen.

FLZ Fi / MH

