Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25.06.2020, gegen 23:30 Uhr und Freitag, 26.06.2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Grenzstraße in 79110 Freiburg, in südliche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 11, touchierte er den ordnungsgemäß längs am Straßenrand parkenden grauen Pkw, VW Golf. Dabei wurde unter anderem der linke Außenspiegel komplett abgerissen.

Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei sachdienlichen Hinweisen, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0761/882-3100.

