Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsdurchsuchung mit Spezialkräften

Freiburg (ots)

LKR B-H

- Lenzkirch

Am frühen Freitagabend führte das Polizeirevier Titisee-Neustadt eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung unter der Beteiligung von Spezialkräften in Lenzkirch durch. Dabei konnte der Beschuldigte in der Wohnung festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde der Gesuchte vorläufig festgenommen und weitere beweiserhebliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz werden durch den Ermittlungsdienst des Polizeirevier Titisee-Neustadt geführt. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 21-jährige Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

Stand: 21:00 Uhr

FLZ/as (rtn)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell