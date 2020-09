Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelec gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von 16.09.2020 21:00 Uhr bis 17.09.2020 07:30 Uhr wurde in der Goyastraße ein schwarzes Pedelec der Marke Scott gestohlen. Das Rad wurde mit einem Bügelschloss an einem Stahlpfosten gesichert. Unbekannte haben auf unbekannte Weise das Bügelschloss geknackt und samt Pedelec entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt unter Tel.: 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



