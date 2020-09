Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - 17-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Die Kriminalpolizei Karlsruhe sucht Zeugen eines Raubüberfalls vom 25.08.2020 gegen 18.00 Uhr am Jordansee in Neumalsch. Dort war einem 17-jährigen Geschädigten die Geldbörse geraubt worden, nachdem er zuvor von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und dann mit dieser niedergeschlagen worden war. Hierbei erlitt er eine Platzwunde am Hinterkopf. Der 17-Jährige begab sich anschließend in ein Krankenhaus in Baden-Baden und erstattete erst dort Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Im Zusammenhang mit der Tat fiel ein grauer oder silberfarbener Daimler-Benz auf, vermutlich ein älteres Modell, der im Bereich des Tatortes geparkt war.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugnutzer machen kann, möchte sich bitte unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst melden.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell