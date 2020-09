Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Montagabend ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 36 Höhe Ausfahrt Neureut Nord, die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Kurz vor 22:00 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die B 36 in Richtung Norden als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam der BMW ins Schleudern und überschlug sich laut Zeugenaussagen mehrfach. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Fahrer vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

