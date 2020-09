Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Autobahnausfahrt nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, weshalb die Ausfahrt Karlsbad kurzzeitig gesperrt werden musste.

Gegen 07:45 Uhr fuhr der 55 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Ford Transit auf der mittleren Fahrspur in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Karlsbad wechselte er den Fahrstreifen, um die Autobahn an der Ausfahrt Karlsbad zu verlassen. Hierbei streifte der 55-Jährige mit seinem Pkw den auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug. Durch die Kollision verlor der 55-Jährige die Kontrolle über seinen Ford und prallte gegen mehrere Büsche bis er letztendlich an einem Autobahnschild zum Stillstand kam. Glücklicherweise blieb der Fahrer dabei unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell