Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mobiltelefon/Handy unterschlagen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Kreiensen, Wilhelmstr., dortige Sparkasse. Zeit: Donnerstag, 24. September 2020, gegen 17.00 Uhr. Eine Jugendliche aus Northeim hielt sich in der Sparkasse Kreiensen auf und erledigte Bankgeschäfte, wobei sie ihr Mobiltelefon/Handy der Marke Samsung, Typ Galaxy A 40(weiß) auf eine der dortigen Ablagen kurzfristig ablegte. Nach ihren Erledigungen verließ die Jugendl. die Sparkasse, hatte jedoch vergessen, ihr Mobiltelefon wieder in ihre mitgeführte Tasche zu stecken. Ihre Nachschau, sie kehrte nach ca. 10 Minuten wieder in die Sparkasse zurück, führte nicht zum Auffinden vom nun unterschlagenem Handy. Ermittlungen wegen Unterschlagung wurden aufgenommen und eventl. Zeugen werden gebeten, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

