Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me), OT Harriehausen, Hinter der Kirche/Hauptstraße, Zeit:Samstag, 26.09.2020, gegen 08.15 Uhr. 63-Jähriger LKW-Fahrer aus Moringen stieß mit seinem Gespann (Zugmaschine und Auflieger)beim Abbiegen gegen das dort befindl. Straßenschild "Hinter der Kirche". Keine Schäden am Fahrzeug, Sachschaden am Straßenschild wurde auf 200.-geschätzt.

