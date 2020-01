Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster

Flughafen - Hoher Sachschaden, keine Verletzte

Rheinmünster (ots)

Eine Kollision zwischen einem Transporter und einem Luftfahrzeug verursachte am Montagmorgen einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Grund war ein nicht ordnungsgemäß abgestellter Privatjet und ein Fahrfehler der Fahrzeugführerin einer Fremdfirma. Die Frau ist gegen 8 Uhr beim Passieren des Flugzeugs im Bereich der privaten Luftfahrt mit ihrem Wagen an dem linken Flügel angestoßen. Hierbei entstand an dem Auto ein Totalschaden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Privatjet wurde ebenfalls stark beschädigt.

/jk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell