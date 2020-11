Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht

RömerbergRömerberg (ots)

31.10.2020, zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren einen in der Viehtriftstraße am Fahrbahnrand geparkten weißen PKW Skoda. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

