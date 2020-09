Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Köperverletzung und Nötigung nach Verkehrsereingis

Celle, Fuhrberger Straße, Höhe Einmündung Birkenstraße (ots)

Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, befährt das spätere Opfer die Fuhrberger Straße in Celle. Als das Opfer verkehrsbedingt, um Fußgängern eine Straßenüberquerung zu ermöglichen, in Höhe der Einmündung "Birkenstraße" bremsen muss, regt sich der dahinterfahrende Fahrzeugführer darüber auf. Er fährt neben das Opfer, zeigt diesem den Mittelfinger und schlägt auf das Opfer sogar ein, als dieses wenige Meter später anhält. Anschließend entfernt sich der Täter unerkannt. Das Opfer wird leicht verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden geben, sich bei der Polizei zu melden.

