Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand auf dem Balkon

Hambühren/Ovelgönne (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer in die Humboltstraße alarmiert. Dort war auf dem Balkon eines Hauses gelagerter Unrat in Brand geraten. Die Einsatzkräfte fanden die dazugehörige Wohnung leer vor.

Nach einer ersten Beurteilung ist die Brandursache noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch das Feuer entstand leichter Schaden an der Außenfassade.

