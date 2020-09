Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auffahrunfall mit schweren Folgen

Müden/Ö. (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 240, zu einem Auffahrunfall mit vier verletzten Personen, zumindest eine davon schwer.

Der 56 Jahre alte Fahrer eines Audi war zu der Zeit von Hermannsburg in Richtung Müden/Örtze unterwegs, als er offenbar in Höhe des Parkplatzes am Lönsstein die vor ihm verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge übersah. In der Folge fuhr der Audi auf den Ford einer 47-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in den Seitenraum geschleudert und prallte dort gegen einen Baum. Beide Autos waren jeweils mit einem Mitfahrer besetzt.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungsfahrzeuge um die vier verletzten Fahrzeuginsassen. Anschließend wurden die Personen ins Krankenhaus transportiert.

In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, sie waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

