POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

(mal) Am 05.11.2020 gegen 18:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in Höhe der B3 / Banteln auf der L481. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines dunkelblauen Daimler aus Dehnsen hält verkehrsbedingt hinter einem bislang unbekannten männlichen Fahrzeugführer eines silbernen Pkw unbekannten Fahrzeugherstellers am Stop-Schild an. Der vordere Pkw fährt an, um auf die B3 abzubiegen und bremst wieder. Dieses bemerkt die Daimler-Fahrerin zu spät und fährt hinten auf den silbernen Pkw auf. Es entsteht Sachschaden an dem Pkw Daimler. Ob ein Schaden an dem silbernen Pkw entstanden ist, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrzeugführer des silbernen Pkw entfernt sich von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten PKW können unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei Elze angegeben werden.

