Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Senioren bestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 04.11.2020, hielt sich eine unbekannte Frau vermutlich zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Seniorenunterkunft in der Teichstraße in Hildesheim auf und entwendete von Anwohnern Wertsachen.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte die sehr elegant gekleidete Täterin mehrere Zimmer von Seniorinnen auf, gab sich u.a. als Mitarbeiterin des Sozialamtes aus und nutzte dabei die Gelegenheit, Wertgegenstände zu stehlen. Außerdem ging sie in Räume von Bewohnern, die zu diesem Zeitpunkt abwesend gewesen sind. Die unbekannte Frau entwendete aus mindestens zwei Zimmern Bargeld und Schmuck.

Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 25 bis 30 Jahre alt

zwischen 165 und 170 cm groß

schlank

gebräunte Haut

braune Augen (Mandelaugen)

keine Brille

dunkle bis schwarze zum Zopf gebundene Haare

schick angezogen in Grau

Seidenstrümpfe

Mund-Nase-Maske

sehr gepflegtes Äußeres

Hochdeutsch ohne Akzent.

Hinweisgeber, die zu der Unbekannten Angaben machen können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

